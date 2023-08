Meeting International de Relais Mixte Parc Xeraco Bruguières, 9 septembre 2023, Bruguières.

Meeting International de Relais Mixte 9 et 10 septembre Parc Xeraco Entrée libre

Le Sport Boules Bruguières organise, le samedi 9 et le dimanche 10 septembre 2023, la 5e édition du meeting international de relais mixte et le 11e meeting national de relais féminin, masculin et mixte.

Le relais est une épreuve alliant course et précision, l’épreuve se déroule à deux sur cinq minutes de course, le but étant de toucher un maximum de cibles positionnées de part et d’autre du terrain en se passant le relais tous les 4 lancers, c’est une discipline sportive et spectaculaire.

Programme :

Samedi 9 septembre : 14h00 – 20h00 : trois courses de qualification

Dimanche 10 septembre : 8h30 – 12h00 : demi-finale, courses de classement et finale

Parc Xeraco 1 parc de Xeraco Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T20:00:00+02:00

2023-09-10T08:30:00+02:00 – 2023-09-10T13:00:00+02:00

Sport