MARCHÉ D’AUTOMNE Parc Wilson Thionville, 21 septembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Pour la rentrée du NEST, c’es tout un monde qui se déploie au Parc Wilson ! Notre traditionnel marché se double d’une fête foraine qui, avec ses manèges à l’esthétique « art brut », ré – émerveille des matériaux de récup , sculptés et assemblés. Un évènement conçu par la Compagnie Titanos, de Nancy, à ne pas manquer !. Tout public

Vendredi 2023-09-21 fin : 2023-09-23 . 0 EUR.

Parc Wilson Place de la République

Thionville 57100 Moselle Grand Est



For the NEST back-to-school season, a whole world unfolds in Parc Wilson! Our traditional market doubles up as a funfair, with its « art brut »-style merry-go-rounds, reveling in the wonder of salvaged, sculpted and assembled materials. A not-to-be-missed event designed by Nancy-based Compagnie Titanos!

El regreso de NEST al Parc Wilson es un mundo nuevo Nuestro mercado tradicional se convierte en parque de atracciones, con sus atracciones de estilo « art brut » y la maravilla de los materiales reciclados, esculpidos y ensamblados. Un evento diseñado por la Compagnie Titanos de Nancy que no te puedes perder

Zur Eröffnung des NEST entfaltet sich im Parc Wilson eine ganze Welt! Unser traditioneller Markt wird durch einen Jahrmarkt ergänzt, der mit seinen Karussells in der Ästhetik der « Art Brut » die Besucher mit geschnitzten und zusammengesetzten Altmaterialien in Erstaunen versetzt. Diese Veranstaltung, die von der Compagnie Titanos aus Nancy konzipiert wurde, sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Mise à jour le 2023-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME