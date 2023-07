ESTIVALES – CONCERT SILVER BROTHERS Parc Wilson Thionville, 13 août 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

La musique et le chant sont des vecteurs de bien être et de communication. Depuis 2003, l’orchestre Silver

Brothers fait danser le public. Un ramequin de chanson française saupoudré de variété italienne avec un zeste de pop anglaise, le tout sur un lit d’accordéon, voilà ce qu’ont préparé les Silver Brothers pour leur second passage aux Estivales de Thionville qui risque de tenir ses promesses.. Tout public

Dimanche 2023-08-13 15:30:00 fin : 2023-08-13 17:00:00. 0 EUR.

Parc Wilson Quai Nicolas Crauser

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Music and singing are vectors of well-being and communication. Since 2003, the Silver Brothers orchestra

Brothers has been making the public dance. A ramekin of French song sprinkled with Italian variety with a zest of English pop, all on a bed of accordion, that’s what the Silver Brothers have prepared for their second appearance at the Estivales de Thionville, which is likely to keep its promises.

La música y el canto son vectores de bienestar y comunicación. Desde 2003, los Silver

Brothers hace bailar al público. Un ramillete de chanson francesa salpicada de variedad italiana y un toque de pop inglés, todo ello sobre un lecho de acordeón: eso es lo que los Silver Brothers han preparado para su segunda aparición en los Estivales de Thionville, y seguro que estará a la altura de sus promesas.

Musik und Gesang sind Vektoren des Wohlbefindens und der Kommunikation. Seit 2003 spielt das Orchester Silver

Brothers das Publikum zum Tanzen. Ein Ramequin aus französischem Chanson, bestreut mit italienischem Varieté und einem Schuss englischem Pop, das Ganze auf einem Akkordeonbett, das ist es, was die Silver Brothers für ihren zweiten Auftritt bei den Estivales de Thionville zubereitet haben, der wahrscheinlich halten wird, was er verspricht.

Mise à jour le 2023-06-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME