Ciné plein air de Vidailhan – Vendredi 25 août Parc Vidailhan Balma Catégories d’Évènement: Balma

Haute-Garonne Ciné plein air de Vidailhan – Vendredi 25 août Parc Vidailhan Balma, 25 août 2023, Balma. Ciné plein air de Vidailhan – Vendredi 25 août Vendredi 25 août, 21h30 Parc Vidailhan Cinéma en plein air proposé par la Ville de Balma avec la diffusion du film « Ducobu Président ! » de Élie Semoun.

Gratuit Parc Vidailhan Espl. André Michaux, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T21:30:00+02:00 – 2023-08-25T23:00:00+02:00

2023-08-25T21:30:00+02:00 – 2023-08-25T23:00:00+02:00 cinéma projection Détails Catégories d’Évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Parc Vidailhan Adresse Espl. André Michaux, 31130 Balma Ville Balma Departement Haute-Garonne Lieu Ville Parc Vidailhan Balma

Parc Vidailhan Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/