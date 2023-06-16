Soirée Food Trucks à Vidailhan – Vendredi 16 juin Parc Vidailhan Balma Balma
Soirée Food Trucks à Vidailhan – Vendredi 16 juin Parc Vidailhan Balma, 16 juin 2023, Balma.
Soirée Food Trucks à Vidailhan – Vendredi 16 juin Vendredi 16 juin, 18h30 Parc Vidailhan
3 Food Trucks seront présents : Le Mandra, Gusto’Art et Amore Pizza.
Et aussi, buvette & ambiance musicale !
Parc Vidailhan Espl. André Michaux, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
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soirée animations