Yvelines 4 petits contes chinois parc Victorien Chausse Houilles, 26 août 2023, Houilles. 4 petits contes chinois Samedi 26 août, 17h00 parc Victorien Chausse gratuit 4 contes comme un petit voyage dans l’univers légendaire de la Chine ancienne.

Comment Wang Fô fut sauvé ? Comment s’est formé la Voie Lactée ? Comment un menuisier sauva son village de la sécheresse ? Pourquoi le soleil se lève à l’Est ? 4 contes comme un petit voyage dans l’univers légendaire de la Chine ancienne. Du clown au masque, la conteuse au travers de ses métamorphoses propose au spectateur un itinéraire au cœur des formes traditionnelles du théâtre chinois. parc Victorien Chausse Rue Desaix, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

conte théâtre

