Les Heures du conte parc Victorien Chausse Houilles, 21 juillet 2023, Houilles.

Les Heures du conte 21 juillet et 25 août parc Victorien Chausse gratuit

Entre juin et août, la médiathèque de Houilles propose une série de rencontres autour de lectures contées. Elles auront lieu dans le jardin Cassin et dans le parc Victorien Chausse dans le cadre de Houilles Plage.

Certains rendez-vous seront présentés dans le cadre de « Partir en livres ».

A destination des petits lecteurs de 0 à 6 ans.

dates au parc Victorien Chausse : les 21 juillet et 25 août, à 10h30

parc Victorien Chausse Rue Desaix, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

2023-07-21T10:30:00+02:00 – 2023-07-21T11:00:00+02:00

2023-08-25T10:30:00+02:00 – 2023-08-25T11:30:00+02:00

lecture conte

©ville de houilles