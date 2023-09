Parc Victor Thuillat – Marché aux plantes Parc Victor Thuillat Limoges, 8 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le dimanche 8 octobre au parc Victor Thuillat, de 9H à 18H,

Un marché aux plantes et de l’artisanat local vous sera proposé tout au long de la journée. Vous retrouverez, bien évidemment, de la vente de végétaux, des associations sur l’univers végétal et des stands d’artisans.

Vous trouverez également de quoi vous restaurer avec des food-trucks..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Parc Victor Thuillat Rue de Fontainebleau

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, October 8 at Parc Victor Thuillat, from 9am to 6pm,

A plant market and local crafts will be on offer throughout the day. You’ll find plant sales, plant-related associations and craft stands.

Food-trucks will also be on hand.

Domingo 8 de octubre en el Parc Victor Thuillat, de 9.00 a 18.00 horas,

Durante todo el día se ofrecerá un mercado de plantas y artesanía local. Encontrará venta de plantas, asociaciones relacionadas con las plantas y puestos de artesanía.

También habrá food trucks.

Sonntag, den 8. Oktober, im Parc Victor Thuillat, von 9 bis 18 Uhr,

Den ganzen Tag über wird Ihnen ein Markt mit Pflanzen und lokalem Kunsthandwerk geboten. Sie werden natürlich auch Pflanzen verkaufen, Vereine aus der Pflanzenwelt und Handwerksstände finden.

Auch für Ihr leibliches Wohl ist mit Foodtrucks gesorgt.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Limoges Métropole