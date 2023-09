Marché aux plantes et artisanat local Parc Victor Thuillat Limoges, 8 octobre 2023, Limoges.

Sur place, de nombreux pépiniéristes, horticulteurs, artisans et associations seront présents pour partager leur expérience, leur passion et leur savoir-faire à travers de nombreux conseils pratiques. Le public pourra ainsi découvrir un large choix d’arbres, d’arbustes, de vivaces et autres végétaux à planter avant les premières gelées.

Durant toute la journée, les agents de la direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité de la Ville de Limoges, seront présents sur un stand dédié, pour répondre aux questions du public et partager leurs précieux conseils.

Restauration sur place possible (food truck et bières artisanales).

Renseignements auprès de la direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité au 05 55 45 62 67.

Parc Victor Thuillat Avenue Emile Labussière Limoges 87100 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

