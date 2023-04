Mars Bleu 2023 Parc Victor Thuillat Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Mars Bleu 2023 Parc Victor Thuillat, 9 mars 2023, Limoges. Mars Bleu 2023 9 et 16 mars Parc Victor Thuillat Entrée libre ASPTT LIMOGES CLUB OMNISPORTS, tout le mois de mars : 2 séances d’initiations gratuites pour tous les plus de 50 ans dans les activités suivantes : badminton, golf, natation loisirs adultes, aquagym, nagez forme santé, bowling, cyclo, musculation, et 2 animations spécifiques MARS BLEU, séances de sport en plein air, les jeudis 9 et 16 mars de 10h00 à 11h00 au parc Victor Thuillat avec Mathieu et Noémie, inscriptions obligatoires au 05 87 41 56 25, minimum 10 personnes, Emeline CHOLET, 05 87 41 56 25, direction.limoges@asptt.com,

Facebook :https://www.facebook.com/aspttlimoges, Instagram : https://instagram.com/limogesasptt?igshid=YmMyMTA2M2Y=, site Internet : https://limoges.asptt.com/ Parc Victor Thuillat rue victor thuillat limoges Limoges 87100 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:direction.limoges@asptt.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/aspttlimoges »}, {« link »: « https://limoges.asptt.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T10:00:00+01:00 – 2023-03-09T11:00:00+01:00

2023-03-16T10:00:00+01:00 – 2023-03-16T11:00:00+01:00

