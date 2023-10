Marie Denis – Le saule qui chante Parc Vansteenkiste, Av. Alphonse Loeul à Roncq Roncq, 13 mai 2019, Roncq.

Marie Denis – Le saule qui chante 13 mai – 1 décembre 2019 Parc Vansteenkiste, Av. Alphonse Loeul à Roncq Entrée libre

Une oeuvre tintinnabulante, élixir à poésie délicatement sonore pour le Parc Vansteenkiste, qui s’harmonise et fusionne au saule pleureur en un carillon rejoignant les frondaisons du saule et voisinant idéalement face au conservatoire de Roncq et de sa bibliothèque.

Inauguration le vendredi 17 mai à 18h.

