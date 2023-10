Jardins secrets de l’Eldorado: le saule carillon à Roncq Parc Vansteenkiste, Av. Alphonse Loeul à Roncq Roncq, 27 avril 2019, Roncq.

Jardins secrets de l’Eldorado: le saule carillon à Roncq Samedi 27 avril 2019, 07h00 Parc Vansteenkiste, Av. Alphonse Loeul à Roncq Entrée libre

Après des études aux Beaux-Arts de Lyon, Marie Denis est pensionnaire à la Villa Médicis à Rome en 1999. L’artiste ne cesse d’enchanter et de poétiser la Nature. Dans le cadre de Lille 3000 sur le thème « Eldorado », elle va ainsi revisiter le temps de quelques mois l’un des magnifiques arbres du parc Vansteenkiste : le saule majestueux qui trône sur un îlot au cœur du plan d’eau. « En visitant ce parc, j’ai découvert ce grand saule dans un écrin végétal parfait », témoigne Marie Denis, « j’ai admiré aussi le carillon sur la place Jean-Jaurès et ainsi fait le lien. Le saule deviendra carillon en suspendant des tubes en inox à ses branches comme des bijoux. Cette idée s’est imposée rapidement ». L’œuvre tintinnabulante, élixir à poésie délicatement sonore pour le Parc Vansteenkiste, fusionnera avec les frondaisons du saule pour former un carillon à deux pas du Centre culturel.

Pour la mise en œuvre technique, Marie Denis travaille depuis des années en confiance avec son maitre d’œuvre, Alain Quenel & fils de Sarragala.

L’arbre sera ainsi magnifié – en hommage à l’arbre des âmes d’Avatar et à Las Posaz, lieu situé dans la forêt tropicale des montages mexicaines, nourri d’un réseau de cascades naturelles et d’étangs – pour le plaisir de tous les publics, promeneurs, musiciens, pêcheurs, lecteurs… Ce sera la signature de Marie Denis, artiste à la créativité foisonnante, qui aime observer la nature, s’en imprégner, l’explorer, la regarder pour la transcender et composer des rêveries poétiques, entre réel et imaginaire.

« Le saule fontaine-carillons » de Marie Denis au parc Vanstenkiste de Roncq, du 27 avril au 31 octobre

Parc Vansteenkiste, Av. Alphonse Loeul à Roncq Parc Vansteenkiste, Av. Alphonse Loeul à Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-27T07:00:00+02:00 – 2019-04-27T22:00:00+02:00

2019-04-27T07:00:00+02:00 – 2019-04-27T22:00:00+02:00