Projection plein air : Attention au départ ! Parc Van Gogh Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Catégories d’Évènement: Auvers-sur-Oise

Val-d'Oise Projection plein air : Attention au départ ! Parc Van Gogh Auvers-sur-Oise, 9 juin 2023, Auvers-sur-Oise. Projection plein air : Attention au départ ! Vendredi 9 juin, 18h30 Parc Van Gogh Entrée libre Le Vexin fait son cinéma à Auvers-sur-Oise ! Projection à 22h30 du film « Attention au départ ! » de Benjamin Euvrard avec André Dussollier, Jérôme Commandeur et Jonathan Lambert. 18h15 : Restitution des Ateliers d’éducation artistique et culturelle (EAC) aux enfants des classes des écoles Auversoises 19h : Apporter votre pique-nique pour un dîner champêtre dans les jardins du parc Van Gogh 22h :Projection d’une bande-annonce réalisée dans le cadre de l’atelier proposé par Écrans Val d’Oise 22h30 : Projection du film Synopsis : Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Parc Van Gogh 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France Parc Van Gogh, office du Tourisme d’Auvers-sur-Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T18:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:30:00+02:00

2023-06-09T18:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:30:00+02:00 ©SND Détails Catégories d’Évènement: Auvers-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Parc Van Gogh Adresse 95430 Auvers-sur-Oise Ville Auvers-sur-Oise Departement Val-d'Oise Lieu Ville Parc Van Gogh Auvers-sur-Oise

Parc Van Gogh Auvers-sur-Oise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auvers-sur-oise/

Projection plein air : Attention au départ ! Parc Van Gogh Auvers-sur-Oise 2023-06-09 was last modified: by Projection plein air : Attention au départ ! Parc Van Gogh Auvers-sur-Oise Parc Van Gogh Auvers-sur-Oise 9 juin 2023