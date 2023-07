Malmousque, et petits ports de la Corniche Parc Valmer Marseille, 1 janvier 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Randonnée urbaine entre terre et mer le long de la Corniche. Partez à la découverte de ce magnifique «balcon sur la mer». Retrouverez l’histoire de sa construction au XIX siècle: belles villas, décors de rocailles, petits ports….

2023-01-01 fin : 2023-12-31 . .

Parc Valmer

Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the typical Marseille way of life in this former fishing district and wander aimlessly through the little streets always leading to the sea…

Paseo urbano entre la tierra y el mar por la Corniche. Descubra este magnífico « balcón sobre el mar ». Descubra la historia de su construcción en el siglo XIX: hermosas villas, jardines de roca, pequeños puertos…

Stadtwanderung zwischen Land und Meer entlang der Corniche. Entdecken Sie diesen wunderschönen « Balkon zum Meer ». Jahrhundert: schöne Villen, Steingartendekorationen, kleine Häfen…

Mise à jour le 2023-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille