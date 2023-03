Inauguration Disc-Golf Parc Val de Scie Nueil-les-Aubiers OT Bocage Bressuirais Nueil-les-Aubiers Catégories d’Évènement: 79250

Nueil-les-Aubiers

Inauguration Disc-Golf Parc Val de Scie, 1 avril 2023, Nueil-les-Aubiers OT Bocage Bressuirais Nueil-les-Aubiers. Inauguration Disc-Golf EUR Avenue Saint-Hubert Parc Val de Scie Nueil-les-Aubiers 79250 Parc Val de Scie Avenue Saint-Hubert

2023-04-01 – 2023-04-01

Parc Val de Scie Avenue Saint-Hubert

Nueil-les-Aubiers

79250 Nueil-les-Aubiers . EUR Venez vous initier au Disc Golf dans un tournoi des familles, avec remise des récompenses aux équipes.

À 16 h 30 vous pourrez assister à une démonstration de disc golf par des joueurs de haut niveau, suivi du verre de l’amitié. Venez vous initier au Disc Golf dans un tournoi des familles, avec remise des récompenses aux équipes.

À 16 h 30 vous pourrez assister à une démonstration de disc golf par des joueurs de haut niveau, suivi du verre de l’amitié. +33 5 49 80 65 65 non communiqué

Parc Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers

dernière mise à jour : 2023-03-22 par OT Bocage Bressuirais

Détails Catégories d’Évènement: 79250, Nueil-les-Aubiers Autres Lieu Nueil-les-Aubiers Adresse Nueil-les-Aubiers 79250 OT Bocage Bressuirais Parc Val de Scie Avenue Saint-Hubert Ville Nueil-les-Aubiers OT Bocage Bressuirais Nueil-les-Aubiers Departement 79250 Tarif EUR Lieu Ville Parc Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers

Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers OT Bocage Bressuirais Nueil-les-Aubiers 79250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nueil-les-aubiers ot bocage bressuirais nueil-les-aubiers/

Inauguration Disc-Golf Parc Val de Scie 2023-04-01 was last modified: by Inauguration Disc-Golf Parc Val de Scie Nueil-les-Aubiers 1 avril 2023 79250 Avenue Saint-Hubert Parc Val de Scie Nueil-les-Aubiers 79250 Nueil-les-Aubiers OT Bocage Bressuirais Parc Val de Scie Nueil-les-Aubiers

Nueil-les-Aubiers OT Bocage Bressuirais Nueil-les-Aubiers 79250