Spectacle « Pile ou Caisse » de la Compagnie Vol à l’Etalage Samedi 1 juillet, 19h00 Parc Urbain Gratuit

Entre l’attraction foraine et la performance circassienne, Pile ou Caisse est une petite prouesse. L’équipe, composée de trois professionnelles des arts du cirque, animées par des passions aussi diverses que la musique, les fringues, l’escalade, le rose, les boom et les Mercedes, a des centaines d’idées et de surprises dans leur tiroir-caisse !

Des petites places de villages aux terres battues des festivals, aucun public n’a résisté à l’ambiance conviviale et festive de cette attraction universelle !

Ce spectacle intervient dans le cadre du DIVER’STIVAL organisé par la ville d’Eragny-sur-Oise et en co-production avec l’association NIL ADMIRARI, afin de promouvoir la diversité culturelle à travers des spectacles, concerts et animations.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

Suivre la Compagnie Vol à l’Etalage : Facebook / Site

Parc Urbain allée du Munster 95610 Eragny-sur-Oise Éragny 95610 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T20:00:00+02:00

©Cie Vol à l’Etalage