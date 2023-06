Spectacle « Identidad(s) » de la Compagnie Plateforme Parc Urbain Éragny, 1 juillet 2023, Éragny.

Quelles empreintes nous laissent le fantôme de notre arbre généalogique ? À quel âge et quand commence à se créer l’identité d’une personne ? Nos décisions construisent-elles la personne que nous sommes, et donc notre identité ?

Qui je suis ? Qui es-tu ? Quienes somos ? Qui êtes-vous ?

Avec le langage du cirque, du théâtre et de la musique, IDENTIDAD(S) questionne : l’éducation, les gênes, les grandes décisions d’une vie, l’apparence physique, le genre, la représentation de “l’identité” des femmes dans notre société.

Ce spectacle intervient dans le cadre du DIVER’STIVAL organisé par la ville d’Eragny-sur-Oise et en co-production avec l’association NIL ADMIRARI, afin de promouvoir la diversité culturelle à travers des spectacles, concerts et animations.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

©Ernesto Claude