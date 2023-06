Spectacle « Hula Hoopla !!! » de Julot Cousins Parc Urbain Éragny, 30 juin 2023, Éragny.

Spectacle « Hula Hoopla !!! » de Julot Cousins 30 juin et 1 juillet Parc Urbain Gratuit

Un mât érigé sur un carré de couleurs, des hula hoops en suspension sur des haubans. Cet artiste à la démarche souple et élastique va divaguer autour d’un mât, animer des cerceaux aux rythme de son corps, jouant gaiement sur les couleurs et la musique jusqu’à se retrouver de vertiges en ondulations… à neuf mètres de hauteur !

Ce spectacle intervient dans le cadre du DIVER’STIVAL organisé par la ville d’Eragny-sur-Oise et en co-production avec l’association NIL ADMIRARI, afin de promouvoir la diversité culturelle à travers des spectacles, concerts et animations.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

Suivre Julot Cousins : Facebook / Site

Parc Urbain allée du Munster 95610 Eragny-sur-Oise Éragny 95610 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T16:45:00+02:00 – 2023-06-30T17:00:00+02:00

2023-07-01T17:30:00+02:00 – 2023-07-01T17:45:00+02:00

©Nicole Messer