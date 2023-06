Spectacle « Cherche pas à comprendre » de la compagnie Colokolo Parc Urbain Éragny, 29 juin 2023, Éragny.

Spectacle « Cherche pas à comprendre » de la compagnie Colokolo Jeudi 29 juin, 17h00 Parc Urbain Gratuit

Avec selon le jour, le lieu et les moyens: un DJ set Electro Arabe qui groove, de la haute voltige et des vieilles cassettes de Raï, du Krump et du Reggaeton, des Roues arabes et un Mât chinois, des histoires en Darija, du twerk acrobatique et des fous rires avec les gens. Et ils sont deux : Hassan 9.9 et Ammar Cauchmar ont participé à créer la compagnie COLOKOLO il y a plus de dix ans. Ensemble et aux cotés de Yassine, Hamza, Snoopy, Hamza, Samira, Ali, Bader, Smail, et les autres, iels ont écrit l’histoire d’un cirque marocain qui vient de la rue et qui parcours le monde aujourd’hui.

Cherche pas à comprendre est un retour à la rue, comme on rentre à la maison.

Ce spectacle intervient dans le cadre du DIVER’STIVAL organisé par la ville d’Eragny-sur-Oise et en co-production avec l’association NIL ADMIRARI, afin de promouvoir la diversité culturelle à travers des spectacles, concerts et animations.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

