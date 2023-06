Spectacle « Ça va l’faire ! » de Diego & Joanes Parc Urbain Éragny, 28 juin 2023, Éragny.

Spectacle « Ça va l’faire ! » de Diego & Joanes 28 juin et 1 juillet Parc Urbain Gratuit

« Ça va l’faire ! » est un duo de 2, binôme, paire, tandem… Une rue, une place, une cour, le décor est planté ! Un banc, des affaires, un vestiaire ! 1 duo franchement comique, 2 drôles de personnages et un 3ème par vraiment voulu ! Entre cirque et humour, tout est prétexte à partager.

https://youtu.be/E_6f5YgTD20

Entrez dans la danse ! Diego & Joanes vous emporteront dans leur joyeux bazar !

Ce spectacle intervient dans le cadre du DIVER’STIVAL organisé par la ville d’Eragny-sur-Oise et en co-production avec l’association NIL ADMIRARI, afin de promouvoir la diversité culturelle à travers des spectacles, concerts et animations.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

Suivre Diego & Joanes : Facebook

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T16:30:00+02:00 – 2023-06-28T17:30:00+02:00

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

©Diego & Joanes