Visite du site expérimental du Parc Urbain des Papillons

Samedi 16 septembre, 09h00, 13h00

Réservation obligatoire

Visite du dispositif scientifique du Parc Urbain des Papillons et des aménagements en faveur des papillons et de la biodiversité urbaine.

Parc Urbain des Papillons
Chemin du Bassin, 13014 Marseille
Marseille 13014
14e Arrondissement
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

https://lped.info/PUP
https://my.weezevent.com/visite-du-parc-urbain-des-papillons-pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

