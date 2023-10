Fête de la Mitterie « Lumière sur le parc » Parc urbain de Lomme Lille, 14 juillet 2019, Lille.

Fête de la Mitterie « Lumière sur le parc » Dimanche 14 juillet 2019, 14h00 Parc urbain de Lomme GRATUIT

Lomme vous convie à sa fête du 14 juillet. La journée se déroule autour de jeux, de créations artistiques, d’activités sportives, de numéros équestres, de balades en calèche, en petit train touristique et de visites de la ferme pédagogique et dans la soirée d’un banquet géant préparé par les associations, et pour conclure d’un spectacle artistique et pyrotechnique…

Parc urbain de Lomme 12 Rue du Château d’Isenghien, 59160 Lille Lille 59160 Lomme Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-14T14:00:00+02:00 – 2019-07-15T01:00:00+02:00

