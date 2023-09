Gadoue – Jonglage Parc Treulon Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde Gadoue – Jonglage Parc Treulon Bruges, 11 octobre 2023, Bruges. Gadoue – Jonglage Mercredi 11 octobre, 16h00 Parc Treulon Entrée libre Le public s’installe autour d’une piste recouverte de boue blanche. Au centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes. Ça colle, ça glisse, ça tache.…

Ce spectacle est proposé dans le cadre du FAB, Festival des Arts de Bordeaux.

« L’enfant qui sommeille en chacun de nous jubile ! » LE FIGARO

Entrée libre I Durée : 30min I Dès 5 ans
Parc Treulon
rue du Carros 33520 Bruges

