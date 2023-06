Fête de la musique Parc Treulon Bruges, 21 juin 2023, Bruges.

Fête de la musique Mercredi 21 juin, 18h00 Parc Treulon

Après 3 ans d’absence, la fête de la musique fait son grand retour ! Organisée par l’Inter Asso, cette 14ème édition de la fête de la musique aura lieu dans le Parc Treulon à partir de 18h.

Venez profiter d’un moment festif, dans une ambiance dansante et conviviale avec la compagnie de talentueux groupes de musiciens.

> 16 groupes de musiciens : 4 MEC2 (Rock francais et pop rock), BOOMERANG (Pop-rock), BVNXX (Rap), DEMAIN J’ARRÊTE (Pop-rock Français), DRINK ME (Pop rock), FAT SNORING ORCHESTRA (Rock), FUNKY FELLOWS (Funk), I AM STRAMGRAM (Pop hybride et lunatique), JEKO (Swing Rock Chanson Francaise), LEWINSKY LIPS (Pop, Punk, Stoner, Grunge), LUCES 3641 (Pop electro), M0N0CHR0ME ZÉRO (Post-rock), ODYSEE (Melodic House), PLACID PARC (Indie Pop), QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE (Rock’n’roll Electro Heavy Blues, THE LOBSTERS (Pop Funk)

> Buvette et petite restauration sur place

Entrée libre. Tout public.

Parc Treulon rue du Carros 33520 Bruges

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

