Décibal et les Not' en Bull' à Chabris
Samedi 3 juin, 19h00
Parc Tourangin, Chabris (36)
12 €

BAL SUR PARQUET !! L'organisateur Bal' Ode Foin loue un parquet pour cet événement.

19 h – 21 h Street Band Les Not' en Bull' avec 22 musiciens
21 h – 01 h Le groupe Décibal

Parc Tourangin, Chabris (36)
13, Rue Abel Bonnet
Parc Tourangin, 36210 Chabris, France

