FÊTE DE LA CHOUCROUTE ET DE LA BIERE, VIDE-GRENIER Parc Thermal Contrexéville

Contrexéville Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-09-21 12:00:00

fin : 2024-09-22 19:00:00 L’Association Contrexéville Jumelages et Echanges organise la fête de la choucroute, de la bière et un vide-grenier à l’occasion de la fête foraine de Contrexéville. Samedi à partir de 12h: Buvette, vente de bières allemandes et de pâtisseries élaborées par nos amis allemands de Bad Rappenau.

Samedi à partir de 19h: Repas choucroute avec animation musicale.

Dimanche: Vide-grenier et repas choucroute le midi Menu à 20€ avec kir, choucroute, fromage et pâtisserie de Bad Rappenau. Réservation conseillée au 06 88 94 73 54.

Parc Thermal

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est

