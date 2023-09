FÊTE PATRONALE Parc Thermal Contrexéville, 16 septembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

A l’occasion de la fête patronale de la commune de Contrexéville, quelques manèges seront présents le samedi 16 et dimanche 17 septembre dès 14h, ainsi que le mercredi 20 après-midi (auto tamponneuse, tir à la carabine, jeux de casino, manège enfantin, petite restauration et confiserie).. Tout public

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 . .

Parc Thermal

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



To celebrate Contrexéville’s patron saint’s day, a number of rides will be available on Saturday September 16 and Sunday September 17 from 2pm, as well as on Wednesday afternoon 20 (bumper cars, rifle shooting, casino games, children’s carousel, snack bar and confectionery).

Con motivo de las fiestas patronales de Contrexéville, el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre a partir de las 14.00 horas, así como el miércoles 20 por la tarde, se ofrecerán diversas atracciones (coches de choque, tiro con carabina, juegos de casino, carrusel infantil, snack bar y confitería).

Anlässlich des Patronatsfestes der Gemeinde Contrexéville werden am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September ab 14 Uhr sowie am Mittwoch, den 20. September nachmittags einige Fahrgeschäfte aufgebaut (Autoscooter, Gewehrschießen, Casinospiele, Kinderkarussell, kleine Snacks und Süßigkeiten).

Mise à jour le 2023-09-12 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE