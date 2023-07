Démonstrations de métiers d’art et de savoir-faire Parc Thermal Contrexéville, 17 septembre 2023, Contrexéville.

Démonstrations de métiers d’art et de savoir-faire Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Parc Thermal Gratuit

Sous la galerie thermale, démonstrations de métiers d’art et de savoir-faire (métiers d’art, peinture, création de bijoux…).

Plus d’infos : https://www.ville-contrexeville.fr/

Parc Thermal rue de la grande duchesse Wladimir, 88140 Contrexéville Contrexéville 88140 Vosges Grand Est 06 70 66 78 29 [{« link »: « https://www.ville-contrexeville.fr/ »}] Le parc thermal de Contrexéville revêt bien des visages. Ce qui ne change pas, c’est la richesse et la beauté de sa flore, et les mille et une façon de le découvrir. Au cours d’un circuit guidé, en vélo ou à pied, le parc thermal est une source de curiosité. Le Parc Thermal couvre une surface de pas moins de 4 hectares. Entre chemins et bosquets aménagés, il y a à la fois de quoi déambuler et de quoi se reposer.

Le Pavillon des Sources est l’un des trois éléments de l’Etablissement hydrominéral construit en 1910 par Charles Mewes, avec les bains thermaux et les galeries. parking : rue de la grande duchesse Wladimir

©M.Laurent