Spectacle vivant, lecture et musique au Parc thermal

Spectacle vivant, lecture et musique au Parc thermal Parc Thermal, 4 juin 2023, Contrexéville. Spectacle vivant, lecture et musique au Parc thermal Dimanche 4 juin, 14h30 Parc Thermal Spectacle vivant FABLIAU VOUS CONTERAI, en alternance l’après-midi avec l’Harmonie Municipale et les lectures de la Médiathèque.

« Sibylle et le Goupil jouent plusieurs fabliaux de manière vivante et burlesque, en faisant volontiers participer le public à leurs facéties, surtout s’ils ont besoin d’un élément de décor supplémentaire pour mieux raconter leurs saynètes.

« Sibylle et le Goupil jouent plusieurs fabliaux de manière vivante et burlesque, en faisant volontiers participer le public à leurs facéties, surtout s'ils ont besoin d'un élément de décor supplémentaire pour mieux raconter leurs saynètes.

Chevaliers poltrons, épouses manipulatrices, paysans astucieux, jongleurs médiocres, vilains acariâtres, saint espiègle ou Diable trompé, les deux artistes endossent d'innombrables rôles au gré des fabliaux qu'ils interprètent, raillant la couardise des uns ou la stupidité des autres et se moquant aussi bien des travers de la Noblesse que des défauts des vilains, même si la morale est toujours sauve à la fin, ou presque. »

Parc Thermal
rue de la Victoire 88140 Contrexéville
Contrexéville 88140 Vosges Grand Est
0329088191
https://www.ville-contrexeville.fr/
https://www.facebook.com/VilledeContrexeville/

Le Parc Thermal est localisé au cœur de la station. Ses quatre hectares constituent un site de détente et d'activités toniques qui permet à chacun de se ressourcer dans un cadre florissant et naturel. Voisins du pavillon et de la galerie thermale, les œuvres de l'architecte Charles Méwès, développent une atmosphère «Renaissance grecque » et colorée, avec les céramiques des colonnades et la mosaïque.

parking à proximité de la Rue de la Victoire

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

