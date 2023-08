Visite guidée « Rugby et Tauromachie, au-dela du sport, une passion, une culture » Parc Théodore Denis Téthieu, 16 septembre 2023, Téthieu.

Téthieu,Landes

Pour ces 40èmes Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme du Grand Dax propose un parcours autour des arènes, du stade, des statues de Pierre Albaladéjo, de Maurice Boyau, du taureau de combat et de la vache de course, pour évoquer ces traditions sportives, rugby et tauromachie..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Parc Théodore Denis RDV Entrée principale des Arènes

Téthieu 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the 40th European Heritage Days, the Greater Dax Tourist Office is proposing a tour around the bullring, the stadium, the statues of Pierre Albaladéjo and Maurice Boyau, the fighting bull and the racing cow, to evoke the sporting traditions of rugby and bullfighting.

Con motivo de estas 40 Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo del Gran Dax propone un recorrido por la plaza de toros, el estadio, las estatuas de Pierre Albaladéjo y Maurice Boyau, el toro de lidia y la vaca de carreras, para evocar las tradiciones deportivas del rugby y la tauromaquia.

Europäischen Tage des Kulturerbes schlägt das Fremdenverkehrsamt von Grand Dax einen Rundgang um die Arena, das Stadion, die Statuen von Pierre Albaladéjo, Maurice Boyau, den Kampfstier und die Rennkuh vor, um diese Sporttraditionen, Rugby und Stierkampf, in Erinnerung zu rufen.

Mise à jour le 2023-08-07 par OT Grand Dax