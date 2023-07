Visite « Dax la rebelle, ville thermale et festive à la Belle Epoque » Parc Théodore Denis Dax, 17 septembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Des arènes aux remparts, du Trou des pauvres aux nombreuses villas balnéaires, profitez de cette balade afin de découvrir l’ambiance de la cité dacquoise..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Parc Théodore Denis RDV porte principale Arènes

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



From the arena to the ramparts, from the Trou des Pauvres to the many seaside villas, take advantage of this stroll to discover the atmosphere of the Dacquoise town.

De las arenas a las murallas, del Trou des Pauvres a las numerosas villas costeras, aproveche este paseo para descubrir el ambiente de la ciudad de Dacqua.

Von den Arenen bis zu den Stadtmauern, vom Trou des pauvres bis zu den zahlreichen Strandvillen: Nutzen Sie diesen Spaziergang, um die Atmosphäre der Stadt Dacquoise zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Grand Dax