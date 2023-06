Visite guidée corrida Parc Théodore Denis Dax, 18 juillet 2023, Dax.

Dax,Landes

Présentation aux arènes de la corrida et discussion à la Peña Alegria (club taurin), autour d’un apéritif tapas… Démonstration avec un « careton » (charriot)..

2023-07-18

Parc Théodore Denis RDV Entrée principale des arènes

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the bullfight at the bullring and discussion at the Peña Alegria (bullfighting club), around a tapas aperitif… Demonstration with a « careton » (cart).

Presentación de la corrida en la plaza de toros y tertulia en la Peña Alegria, con un aperitivo de tapas.. Demostración con un « careton » (carro).

Präsentation des Stierkampfs in der Arena und Diskussion in der Peña Alegria (Stierkampfverein) bei einem Tapas-Aperitif… Vorführung mit einem « Careton » (Wagen).

