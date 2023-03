Exposition des engins de pêche traditionnels des Pêcheurs Amateurs de la Maille Landaise, Journée « Les Landes d’hier et d’aujourd’hui » Parc Théodore Denis, 11 août 2023, Dax.

Exposition des engins de pêche traditionnels des Pêcheurs Amateurs de la Maille Landaise, Journée « Les Landes d’hier et d’aujourd’hui » Vendredi 11 août, 09h00 Parc Théodore Denis Entrée libre

À l’occasion de la journée « Les Landes d’hier et d’aujourd’hui » lors des Fêtes de Dax, l’Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets et de Protection du Milieu aquatique dans les Eaux du Domaine Public des Landes et l’Association nommée La Maille Landaise ont co-construit une exposition montrant au public la faune riche et variée que renferment les eaux de l’Adour et autres rivières et plans d’eau landais, capable de soutenir une activité traditionnelle de pêche aux engins et filets.

Cette exposition, ces maniements d’engins, cet atelier de confection de bracelets et noeuds en tresse, le simulateur de touche, la capture de petits poisssons vivants sont sources de détente, de rencontres plaisantes, de discussions, de convivialité et de lien social.

Parc Théodore Denis Boulevard des Sports 40100 DAX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T09:00:00+02:00 – 2023-08-11T19:00:00+02:00

2023-08-11T09:00:00+02:00 – 2023-08-11T19:00:00+02:00