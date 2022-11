STARTUP & GROWTH – hors série spécial TECHNOR ! (précédé des conférences DeepTechNord autour de l’intelligence artificielle à partir de 15h) Parc Technologique Universitaire (PTU) La Bretagne Catégorie d’évènement: La Bretagne

Gratuit, sur inscription :

STARTUP & GROWTH by DIGITAL REUNION : Edition n°6 à 17h au PTU/Parc TechNord, avec le REX (Retour d'EXpérience) de Vigile HOAREAU, fondateur de Crowdaa.com & serial entrepreneur dans la Tech

Parc Technologique Universitaire (PTU)
2 Rue Joseph Wetzell, Saint-Denis 97490, La Réunion

https://goo.gl/maps/5Uuqk1CMjLhimLSW6 DEEPTECHNOR by La Technopole de La Réunion

15H00:16H00 – Jérémy BENARD – Fondateur de Urdone et docteur en informatique – « L’intelligence artificielle : usages et enjeux modernes »

16H00:17H00 –Jérémy DORILAS – Fondateur de Kowidi.com et ingénieur en informatique – « Les nouveaux métiers de l’IA: designer de conversation pour chatbot » ET/OU STARTUP&GROWTH #6 by DIGITAL REUNION (hors série – spéciale TechNord)

17H00:19H00 – Vigile HOAREAU – Fondateur de Crowdaa, adhérent de DIGITAL REUNION et ancien incubé à la Technopole de la Réunion Suivi d’un afterwork au CUBARISTA à partir de 19h !

