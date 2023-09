[ CREALISE ] – Nou La Fail – 2ème saison – Édition SUD ! Parc Technologique Techsud Saint-Pierre, 13 octobre 2023, Saint-Pierre.

[ CREALISE ] – Nou La Fail – 2ème saison – Édition SUD ! Vendredi 13 octobre, 18h00 Parc Technologique Techsud https://www.eventbrite.fr/e/billets-nou-la-fail-2eme-saison-edition-sud-721064010867?aff=oddtdtcreator

Les soirées Nou La Fail by Crealise, c’est quoi le concept ?

4 événements pour 4 secteurs & 4 StoryFailers à chaque round.

Une Grande Finale pour élire le RockFailer de l’année !

Prochain RDV Nou La Fail #SUD

Le 13 octobre à la TECHSUD dès 18h.

Venez découvrir ces histoires et désigner le plus beau fail de la soirée.

Crealise est fier de co-organiser cette édition Sud en partenariat avec nos partenaires historiques de l’évènement : Digital College Réunion et Technopole de La Réunion.

Programme :

18h00 – Accueil

18h15 – ️ Introduction décalée d’Antoine Devasle pour apprendre à relativiser l’échec et s’en faire un allié : « C’est en se plantant qu’on pousse ».

️ Succession des 4 StoryFailers sur scène

19h30 – le public présent votera en live pour élire le

« StoryFailer » le plus inspirant de la soirée : le Rockfailer .

19h40 – Remise des prix

19h50 – Cocktail sur la place.

20h30 – Fin de la soirée

Pourquoi des soirées dédiés à nos « fails » ?

Car échouer, c’est réussir ! En tout cas pour Steve Bourane, ce sont ses échecs qui l’ont conduit à la victoire. Chercheur en neurosciences à l’INSERM, il a remporté la première édition des soirées Nou La Fail, en racontant son histoire « Ma la failé, mé ma la pas cassé », un parcours chargé en émotions !

C’est tout l’intérêt du concept Nou La Fail ; venir témoigner en toute transparence de ses échecs professionnels. Car oui, les echecs font partie du process de création et ne doivent pas être tus.

Nous déclarons officiellement ouverte, la deuxième saison des soirées Nou La Fail !

Du nord au sud en passant par l’Est et l’Ouest de l’île, nous venons à votre rencontre Storyfailers!

« Son premier roman a été refusé 30 fois par les éditeurs », -Stephen King

« En tant que chef d’un journal, il se fait renvoyer pour manque d’imagination », -Walt Disney

« Il a raté 9000 tirs, perdu plus de 300 matchs et a loupé 26 tirs de la victoire » -Michael Jordan

Si comme ces génies, vous avez vous aussi des histoires à raconter…

LEVONS ENSEMBLE LE TABOU DE L’ÉCHEC !

Parc Technologique Techsud Saint-Pierre, Saint-Pierre 97410 Saint-Pierre La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

