Yoga en plein air au Parc Tassart Parc Tassart Cahors, 23 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

L’espace d’un instant, lâcher nos croyances sur ce que nous sommes, et ce que nous pouvons faire, et accueillir précisément ce que nous pouvons être.

Participation Libre

Merci de vous inscrire par mail ou SMS

namasteyoga46@gmail.com

06.77.39.73.04

Possibilité de repli en cas de changement météo.

2023-07-23 09:00:00 fin : 2023-07-23 11:30:00. EUR.

Parc Tassart

Cahors 46000 Lot Occitanie



For a moment, let go of our beliefs about who we are and what we can do, and welcome exactly what we can be.

Free participation

Please register by e-mail or SMS

namasteyoga46@gmail.com

06.77.39.73.04

Back-up possible in case of weather change

Por un momento, dejemos de lado nuestras creencias sobre quiénes somos y qué podemos hacer, y demos la bienvenida exactamente a lo que podemos ser.

Participación gratuita

Inscríbete por correo electrónico o SMS

namasteyoga46@gmail.com

06.77.39.73.04

Alternativas disponibles en caso de cambio de tiempo

Lassen Sie für einen Moment unsere Überzeugungen darüber los, wer wir sind und was wir tun können, und begrüßen Sie genau das, was wir sein können.

Teilnahme frei

Bitte melden Sie sich per E-Mail oder SMS an

namasteyoga46@gmail.com

06.77.39.73.04

Ausweichmöglichkeit bei Wetterumschwung

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Cahors – Vallée du Lot