Fanfares d'antan, jardins d'aujourd'hui
2 – 4 juin
Parc Steinburg
Gratuit

Crée en 1889 par l'illustre Karl Pildner von Steinburg, le Parc Steinburg a hébergé des événements festifs qui ont été accompagnés par l'emblématique Fanfare Musicale ~ « Agnetheln's Blaskapelle ». Lors de l'évènement de l'année passée, la Mairie a décidé de renouer avec la tradition musicale et a organisé un « Piquenique musical en foret de Steinburg » avec l'Orchestre Philharmonique de Sibiu, lors de la Fête de la Musique. Cette année l'évènement est réitéré et en attendant le rendez-vous musical, nous reprenons online l'histoire des premières fanfares et chorales de la ville d'Agnita, fondée par les Saxons en 1280.

Parc Steinburg
Strada Fabricii, 555100 Agnita
Agnita 555100 Sibiu

2023-06-02T15:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

