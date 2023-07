Festival Barak’Théâtre – 21 juillet Parc Stanislas Darbay Corbeil-Essonnes, 21 juillet 2023, Corbeil-Essonnes.

Festival Barak’Théâtre – 21 juillet Vendredi 21 juillet, 11h00 Parc Stanislas Darbay Entrée libre, gratuit

11h – Déambulation – Sacrée Rengaines | Place du Compte Haymon | Ambre La Golut

18h – Théâtre Déambulation – Zone Libre | Rue de la poterie – Maison de quartier Rive droite | Cie Le fer à coudre| Durée : 1h15

Zone Libre est un spectacle tout public pour et dans l’espace public visant à se questionner sur les modes de vie actuels. Un spectacle immersif où le public est invité à répondre à l’appel d’une action de désobéissance civile à l’initiative d’un groupe constitué de militants hétéroclites portant chacun leurs regards et leurs utopies sur nos sociétés.

19h30 – Scène ouverte – La marchande de sons l Cie Bardaplume

Lumpe est marchande de son. Elle transporte des sons dans son bidon : cliquetis, gazouillis, gargouillis, cui cui gratuit, vlan, splatch… Mais pas un client à l’horizon. Dans ce grand désert silencieux, elle finit par rencontrer une étrange jeune femme qui répète tout ce qu’elle dit. En trouvant une petite canette, elle invente de nouveaux bruits et concurrence la marchande. Petit à petit, Lumpe perd ses repères et apprend à écouter le seul son qu’elle ne connaît pas : un son sans bruit.

20h30-21h30 – SPECTACLE – Reptile | Théâtre | Durée : 60min | Tout public (à partir de 12 ans)

À la croisée du théâtre et de la musique, Reptile est un concert de mots qui fait écho au désordre de l’amour, à nos pulsions de vie et de mort, vibrantes d’énergie, de chaos et de vitalité !

En nous plongeant dans les entrailles d’un studio d’enregistrement, où se mélangent les voix du cinéma et des textes sauvages soulevés par les micros, Reptile est un oratorio électrique offrant voix et mouvements à cette force primitive qui nous traverse le coeur et nous transporte au-delà de toute raison.

« Mon amour, j’ai battu deux milliards huit cent quarante neuf millions de fois dans ta poitrine alors tu me dois bien ça : une vie du diable, rien de beige, rien que du beau, du tenté par le beau ! »

ATELIERS

15h-18h à la Maison de quartier rive droite (47 rue du 14 juillet) : Initiation théâtre, construction et jeu de masque, initiation danse avec les intervenants de la Cie Liria.

Parc Stanislas Darbay Rue Waldeck Rousseau, Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T11:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:30:00+02:00

Ernesto Timer