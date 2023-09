Visite commentée du parc sportif et de loisirs Beauregard Parc sportif et de loisirs Beauregard Rochecorbon, 17 septembre 2023, Rochecorbon.

Visite commentée du parc sportif et de loisirs Beauregard Dimanche 17 septembre, 16h00 Parc sportif et de loisirs Beauregard

Visite commentée organisée à l’issue de la conférence portant sur l’histoire de ce site sportif et de loisirs, des origines à la fin des années 1940.

Le président de l’ASPTT Tours, Philippe Valesmes, fera notamment visiter le bâtiment à charpente métallique de type Eiffel qui accueillit le premier cours de tennis couvert d’Indre-et-Loire.

Organisé en partenariat avec l’association PHARE (Patrimoine et Histoire À Rochecorbon et ses Environs) et l’ASPTT Tours.

Parc sportif et de loisirs Beauregard 1, quai de la Loire 37210 Rochecorbon Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 44 41 43 https://www.facebook.com/parcbeauregard Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de Rochecorbon, le parc sportif et de loisirs Beauregard a été créé dans la seconde moitié des années 1930 par un entrepreneur tourangeau commercialisant des articles de sport, M. Sellier. L’acquisition du site en 1935 a été suivie par la construction du premier cours de tennis couvert d’Indre-et-Loire et d’une piscine en plein air très fréquentée jusque dans les années 1980 par de nombreux tourangeaux. Le projet initié en septembre 2022 par l’actuel propriétaire, vise à conforter sur le site les activités sportives et de loisir, à embellir celui-ci en conformité avec le règlement du SP, à développer des activités de médiations culturelles et à favoriser la biodiversité. Parking. Accès direct en bus Fil Bleu par les lignes 53, 54, 67 (arrêt Beauregard)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Collection privée Claude METTAVANT