Parc Spirou – Billet Non Daté PARC SPIROU PROVENCE, 8 avril 2023, MONTEUX.

Parc Spirou – Billet Non Daté PARC SPIROU PROVENCE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 00:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

VALABLE DU 08/04 AU 05/11/2023 SELON CALENDRIER D’OUVERTURE DU PARC Information importante : Tarif déterminé selon la taille ; personne mesurée chaussée à l’entrée du parc. Un supplément pourra être facturé si une personne en possession d’un billet 1m à 1,40m mesure + d’1,40 m au moment de son passage aux contrôles d’accès. Plongez dans une bulle d’émotions fortes ! Au parc à thème Spirou Provence, vivez en famille une journée 100% BD, à la découverte des héros emblématiques du journal Spirou. Partez-en pole position dans le Spirou Racing ; Accompagnez, Gaston Lagaffe en 3D, dans la découverte de la rédaction du journal Spirou ;Partez à l’aventure à la rencontre des Marsupilami dans la Marsu Jungle, attention vous risquez de vous faire arroser par un véritable canon à eau ; fraîcheur garantie.Le grand ouest vous tend les bras dans l’espace « Univers Western », ne craignez rien, Lucky Luke vous protègera des terribles Dalton ; Et frissonnez avec Zorglub ou Zombillénium, sensations fortes garanties ! Bill, Spip, Lucky Luke, et bien sûr Spirou, les mascottes emblématiques de notre parc vous feront le plein de câlins tout au long de la journée. Un petit creux ? Prenez une pause dans nos espaces gourmands ou sur les aires de pique-nique. Et repartez avec l’un de nos souvenirs originaux et une bande dessinée de votre merveilleuse journée en famille. N’attendez plus et venez découvrir le parc Spirou Provence à 10 minutes d’Avignon !INFORMATIONS PRATIQUESEntrée gratuite pour les enfants de moins d’1m ainsi que les femmes enceintes (gratuité appliquée en caisse du parc sur présentation d’un justificatif).ACCÈS • En voiture : À 15 minutes d’Avignon, à 10 minutes de l’autoroute A7. Accès direct depuis l’autoroute A7, sortie 23 Avignon Nord, direction Carpentras • En train : Gare d’Avignon TGV, Gare de Carpentras TER • En avion : Aéroport Avignon Provence

Votre billet est ici

PARC SPIROU PROVENCE MONTEUX 1 rue Jean-Henri Fabre Vaucluse

VALABLE DU 08/04 AU 05/11/2023 SELON CALENDRIER D’OUVERTURE DU PARC

Information importante : Tarif déterminé selon la taille ; personne mesurée chaussée à l’entrée du parc.

Un supplément pourra être facturé si une personne en possession d’un billet 1m à 1,40m mesure + d’1,40 m au moment de son passage aux contrôles d’accès.



Plongez dans une bulle d’émotions fortes !



Au parc à thème Spirou Provence, vivez en famille une journée 100% BD, à la découverte des héros emblématiques du journal Spirou.



Partez-en pole position dans le Spirou Racing ;

Accompagnez, Gaston Lagaffe en 3D, dans la découverte de la rédaction du journal Spirou ;

Partez à l’aventure à la rencontre des Marsupilami dans la Marsu Jungle, attention vous risquez de vous faire arroser par un véritable canon à eau ; fraîcheur garantie.

Le grand ouest vous tend les bras dans l’espace « Univers Western », ne craignez rien, Lucky Luke vous protègera des terribles Dalton ;



Et frissonnez avec Zorglub ou Zombillénium, sensations fortes garanties !



Bill, Spip, Lucky Luke, et bien sûr Spirou, les mascottes emblématiques de notre parc vous feront le plein de câlins tout au long de la journée.



Un petit creux ? Prenez une pause dans nos espaces gourmands ou sur les aires de pique-nique.



Et repartez avec l’un de nos souvenirs originaux et une bande dessinée de votre merveilleuse journée en famille.



N’attendez plus et venez découvrir le parc Spirou Provence à 10 minutes d’Avignon !

INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée gratuite pour les enfants de moins d’1m ainsi que les femmes enceintes (gratuité appliquée en caisse du parc sur présentation d’un justificatif).

ACCÈS

• En voiture : À 15 minutes d’Avignon, à 10 minutes de l’autoroute A7. Accès direct depuis l’autoroute A7, sortie 23 Avignon Nord, direction Carpentras

• En train : Gare d’Avignon TGV, Gare de Carpentras TER

• En avion : Aéroport Avignon Provence

.35.0 EUR35.0.

Votre billet est ici