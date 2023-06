Le vélo à histoires Parc Sourreil Villenave-d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Le vélo à histoires Parc Sourreil Villenave-d’Ornon, 22 août 2023, Villenave-d'Ornon. Le vélo à histoires Mardi 22 août, 10h30 Parc Sourreil Animation en accès libre Le personnel des médiathèques vient à la rencontre des Villenavais, des histoires plein son vélo ! Un triporteur rempli de belles histoires sillonnera les quartiers de la Ville. Pour un public de tous âges.

Une simple couverture pour s’installer confortablement et le promeneur partagera un instant d’évasion… Évènements susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de la météo. Parc Sourreil chemin de leysotte, 33140, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 69 06 [{« type »: « email », « value »: « service.mediatheque@mairie-villenavedornon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 34 »}] Horaires d’ouverture :

Du 1er mars au 30 septembre, de 9 h 30 à 19 h 30

Du 1er octobre au 28 février de 9 h à 18 h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T10:30:00+02:00 – 2023-08-22T12:00:00+02:00

2023-08-22T10:30:00+02:00 – 2023-08-22T12:00:00+02:00 Lectures Nature Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave-d'Ornon Autres Lieu Parc Sourreil Adresse chemin de leysotte, 33140, Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Parc Sourreil Villenave-d'Ornon

Parc Sourreil Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-d'ornon/

Le vélo à histoires Parc Sourreil Villenave-d’Ornon 2023-08-22 was last modified: by Le vélo à histoires Parc Sourreil Villenave-d’Ornon Parc Sourreil Villenave-d'Ornon 22 août 2023