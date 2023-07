SPECTACLE LA BELLE ICARE Parc Schumann Fénétrange, 15 juillet 2023, Fénétrange.

Fénétrange,Moselle

L’Association La Petite Scène présente son nouveau spectacle mêlant acrobaties burlesques et poésie à travers la Cie du Courcirkoui. Tandis que la Cie Le Paragigme de al Fleur Noire vous embarque dans un voyage transcendant en musique – Kisaeng Mango Machine – inspiré de chants traditionnels japonais et coréens. Concert parsemé de courts-métrages vivants.

Ce spectacle est gratuit et tout public.

Une buvette et une restauration seront assurées par une association locale.. Tout public

Samedi 2023-07-15 18:00:00 fin : 2023-07-15 . 0 EUR.

Parc Schumann Parking côté EHPAD

Fénétrange 57930 Moselle Grand Est



Association La Petite Scène presents a new show combining burlesque acrobatics and poetry by Cie du Courcirkoui. While Cie Le Paragigme de al Fleur Noire takes you on a transcendent musical journey – Kisaeng Mango Machine – inspired by traditional Japanese and Korean songs. A concert interspersed with live short films.

The show is free and open to all.

Refreshments and food will be provided by a local association.

La Asociación La Petite Scène presenta su nuevo espectáculo que combina acrobacias burlescas y poesía con la Cie du Courcirkoui. La Cie Le Paragigme de al Fleur Noire le embarca en un trascendente viaje musical -Kisaeng Mango Machine- inspirado en canciones tradicionales japonesas y coreanas. El concierto se intercala con cortometrajes en directo.

Este espectáculo es gratuito y está abierto a todos.

Una asociación local ofrecerá refrescos y comida.

Der Verein La Petite Scène präsentiert seine neue Show, die burleske Akrobatik und Poesie mit der Cie du Courcirkoui verbindet. Während die Cie Le Paragigme de al Fleur Noire Sie auf eine transzendente Reise mit Musik mitnimmt – Kisaeng Mango Machine -, die von traditionellen japanischen und koreanischen Liedern inspiriert ist. Das Konzert ist mit lebendigen Kurzfilmen gespickt.

Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle Zuschauer zugänglich.

Ein lokaler Verein sorgt für Getränke und Essen.

Mise à jour le 2023-07-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG