Les Jeudis du Parc Salvator Parc Salvator Mulhouse, 4 juillet 2024, Mulhouse.

Mulhouse Haut-Rhin

Début : 2024-07-04 18:00:00

fin : 2024-08-08 23:00:00

10 août: Concert en partenariat avec Météo festival (Håla Duett) puis projection « Les Indes Galantes » de Philippe Béziat.

Chaque été, le parc Salvator prend des airs de fête pour accueillir les Mulhousiens. Chacun y trouve son bonheur entre pique-nique et restauration, prestations musicales pointues ou folkloriques, cinéma populaire ou cinéma d’art et essai …La programmation éclectique invite chaque jeudi à découvrir une nouvelle sensibilité, une nouvelle culture … à voyager et à partager ! Ces soirées sont en plein air et risquent d’être annulées en cas de fortes intempéries.

Programme :

20 juillet : Spectacle de clown burlesque par la Cie du Petit Monsieur puis projection « Antoinette dans les Cévennes » de Caroline Vignal

27 juillet : Spectacle Refaire le monde (Saison 2) par la Cie Kalisto puis projection « Damien veut changer le monde » de Xavier de Choudens

3 août : Théâtre burlesque par la Cie Les Güms puis projection Le sommet des Dieux de Patrick Imbert

17 août : Cirque et théâtre de rue avec la Cie Pol & Freddy puis projection « Le sens de la fête » d’Eric Toledano et Olivier Nakache

0 EUR.

Parc Salvator

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



