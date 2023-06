Bal des années 80 Parc Salvator Mulhouse, 26 août 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Venez revivre en live une soirée de folie des années 80 avec l’orchestre Chorus. Dansez toute la nuit sur les tubes de cette décennie ! Restauration sur place, 16€ sur réservation..

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 23:00:00. EUR.

Parc Salvator

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Come and relive a crazy 80’s night live with the Chorus band. Dance all night long to the hits of this decade! Catering on site, 16€ on reservation.

Ven a revivir una noche de locura ochentera en directo con la orquesta Chorus. Baila toda la noche al ritmo de los éxitos de la década Catering in situ, 16? previa reserva.

Erleben Sie live eine verrückte Nacht der 80er Jahre mit dem Orchester Chorus. Tanzen Sie die ganze Nacht zu den Hits dieser Dekade! Verpflegung vor Ort, 16? auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région