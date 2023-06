Les Jeudis du Parc Salvator Parc Salvator Mulhouse, 20 juillet 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

4 août (Parc Salvator) : Concert par Jérémie Piazza et Journal Intime puis projection « Nomadland » de Chloé Zhao.

2023-07-20 à ; fin : 2023-08-17 23:00:00. 0 EUR.

Parc Salvator

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



august 4 (Parc Salvator): Concert by Jérémie Piazza and Journal Intime followed by a screening of « Nomadland » by Chloé Zhao

4 de agosto (Parc Salvator): Concierto de Jérémie Piazza y Journal Intime seguido de la proyección de « Nomadland » de Chloé Zhao

4. August (Parc Salvator): Konzert von Jérémie Piazza und Journal Intime, anschließend Filmvorführung « Nomadland » von Chloé Zhao

