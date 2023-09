FÊTE D’AUTOMNE AU PARC SAINTE-MARIE Parc Sainte-Marie Nancy, 1 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’association Gink’Go propose la fête d’automne au parc Sainte-Marie, dimanche 1er octobre, de 10h à 18h. Comme chaque année, vous y trouverez le village associatif, des prestations musicales, un espace restauration, des animations pour les enfants ainsi que leur propre brocante.

Le parc ouvre en musique avec une fanfare.

•De 10h30 à 11h30, dans la cour de la maison Alsacienne : présentation par l’auteur Maxime Santiago de la reconstitution en 3D de l’exposition internationale de 1909 au parc Sainte-Marie (vidéo diffusée toute la journée)

•À 11h et à 15h30 : saynète de personnages célèbres de l’Art nouveau jouée par les membres de Gink’Go

•À partir de 13h : groupe musical Velocirockers à l’espace restauration.

•Dès 13h30 : Le Club Saint-Lambert puis l’Harmonie Nancéienne au kiosque du parc.

•À 15h et à 16h30 : théâtre de Guignol

Toute la journée, les enfants peuvent profiter des animations proposées par « Jeux et Tartines », « Loco Martin » et de la brocante tenue par des enfants du quartier.

Le club de pétanque du parc propose également un petit entrainement de pétanque aux enfants et jeunes qui souhaitent s’initier (atelier de mise en pratique et petit match pour terminer). Une séance à 14h et à 16h (moyenne de la séance 45min – 1h)

Nous vous y attendons nombreux !. Tout public

Dimanche 2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. 0 EUR.

Parc Sainte-Marie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Gink’Go association will be holding its autumn festival in the Parc Sainte-Marie on Sunday, October 1, from 10am to 6pm. As every year, you’ll find the association village, live music, a food court, children’s entertainment and their own flea market.

The park opens to music with a brass band.

from 10.30 am to 11.30 am, in the courtyard of the Maison Alsacienne: author Maxime Santiago presents a 3D reconstruction of the 1909 International Exhibition in the Parc Sainte-Marie (video shown all day)

11 a.m. and 3:30 p.m.: a skit featuring famous Art Nouveau characters, performed by members of Gink’Go

from 1 p.m.: musical group Velocirockers in the catering area.

from 1:30 p.m.: Le Club Saint-Lambert followed by l’Harmonie Nancéienne on the park bandstand.

at 3 pm and 4:30 pm: Guignol theater

All day long, children can enjoy entertainment provided by « Jeux et Tartines », « Loco Martin » and a flea market run by local children.

The park’s petanque club is also offering a short petanque training session for children and young people wishing to try their hand at the game (with a practical workshop and a short match to finish). One session at 2pm and one at 4pm (average session 45min ? 1h)

We look forward to seeing you there!

La asociación Gink’Go celebra su fiesta de otoño en el parque Sainte-Marie el domingo 1 de octubre, de 10.00 a 18.00 h. Como cada año, encontrarás el pueblo de la asociación, música en directo, un patio de comidas, animaciones para niños y su propio mercadillo.

El parque se abre a la música con una banda de música.

de 10.30 a 11.30 h, en el patio de la Maison Alsacienne: presentación por el escritor Maxime Santiago de la reconstrucción en 3D de la Exposición Internacional de 1909 en el Parc Sainte-Marie (vídeo proyectado durante todo el día)

11:00 y 15:30 h: representación teatral de personajes célebres del Art Nouveau a cargo de los miembros de Gink’Go

a partir de las 13:00 h: grupo musical Velocirockers en la zona del restaurante.

a partir de las 13.30 h: Le Club Saint-Lambert seguido de l’Harmonie Nancéienne en el quiosco del parque.

a las 15:00 y 16:30: teatro Guignol

Durante todo el día, los niños podrán disfrutar de las animaciones de « Jeux et Tartines », « Loco Martin » y del mercadillo organizado por los niños del barrio.

Además, el club de petanca del parque propone a los niños y jóvenes que lo deseen una breve sesión de entrenamiento de petanca (con un taller práctico y un pequeño partido final). Una sesión a las 14.00 h y otra a las 16.00 h (duración media de la sesión: 45 minutos y 1 hora)

¡Te esperamos!

Der Verein Gink’Go lädt am Sonntag, den 1. Oktober, von 10 bis 18 Uhr zum Herbstfest im Park Sainte-Marie ein. Wie jedes Jahr finden Sie dort das Vereinsdorf, musikalische Darbietungen, einen Restaurantbereich, Animationen für Kinder sowie ihren eigenen Flohmarkt.

Der Park wird musikalisch von einer Blaskapelle eröffnet.

?Von 10:30 bis 11:30 Uhr, im Hof des Maison Alsacienne: Präsentation des Autors Maxime Santiago über die 3D-Rekonstruktion der Weltausstellung von 1909 im Park Sainte-Marie (Video wird den ganzen Tag über gezeigt)

?um 11 Uhr und um 15.30 Uhr: Sketch mit berühmten Jugendstilfiguren, gespielt von den Mitgliedern von Gink’Go

?ab 13 Uhr: Musikgruppe Velocirockers im Restaurantbereich.

?ab 13:30 Uhr: Le Club Saint-Lambert und anschließend die Harmonie Nancéienne am Kiosk im Park.

?um 15 Uhr und um 16.30 Uhr: Kasperle-Theater

Den ganzen Tag über können die Kinder von den Animationen profitieren, die von « Jeux et Tartines », « Loco Martin » und dem von Kindern aus dem Viertel betriebenen Trödelmarkt angeboten werden.

Der Pétanque-Club des Parks bietet außerdem ein kleines Pétanque-Training für Kinder und Jugendliche an, die das Spiel erlernen möchten (Workshop zur praktischen Anwendung und kleines Spiel zum Abschluss). Eine Sitzung um 14 Uhr und um 16 Uhr (durchschnittliche Sitzung 45min ? 1h)

Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-09-28 par DESTINATION NANCY