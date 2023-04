Visite découverte du Parc Sainte-Marie Parc Sainte-Marie Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Visite découverte du Parc Sainte-Marie : découverte de l'histoire et du patrimoine naturel du parc.

Samedi 3 juin, 14h30
Sur inscription, 10€.

Parc Sainte-Marie
38bis, avenue du Maréchal Juin, Nancy

Ce parc tire son nom des ermitages consacrés à la Vierge au XVIIe siècle, loin des murs de la ville. La commune achète le domaine en 1904 pour en faire un jardin public en contrepoint de la Pépinière pour ce quartier nouvellement urbanisé. En 1909, s'y tient l'Exposition Internationale de l'Est de la France, dont la Maison alsacienne reste un témoin pittoresque. Rebaptisée Maison de la Nature, elle invite gracieusement le public à découvrir des expositions sur des thèmes liés à l'environnement, organise des animations diverses ainsi que des visites botaniques guidées. Ce parc a obtenu les labels « Tourisme et Handicap » en 2007 et « Jardin Remarquable » en 2010.

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

