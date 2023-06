Éclat(s) de Rue 2023 : Compost Parc Saint Paul Caen, 14 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de cette 9ème édition du festival d’Éclat(s) de Rue, retrouvez le spectacle de cirque Compost de Keep Company, le 14 Juillet à partir de 18h30.



Qu’ils soient dans un terrain vague, en plein champ ou dans un jardin public, Abby et Luca récoltent les éléments du paysage, les compostent, s’en nourrissent et par un geste artistique original et décalé, font (re)surgir le sauvage, l’indompté.

Compost est une leçon de choses originale, pleine d’humour et de distance, qui nous invite à mieux regarder autour de nous..

2023-07-14 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-14 19:10:00. .

Parc Saint Paul Rue Monseigneur Adam

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the 9th edition of the Éclat(s) de Rue festival, enjoy Keep Company’s Compost circus show on July 14, starting at 6:30pm.

Whether in a wasteland, an open field or a public garden, Abby and Luca gather elements from the landscape, compost them, feed off them and, through an original and offbeat artistic gesture, (re)bring out the wild and untamed.

Compost is an original lesson, full of humor and distance, that invites us to take a better look around us.

En el marco de la 9ª edición del festival Éclat(s) de Rue, el espectáculo de circo Keep Company Compost podrá verse el 14 de julio a partir de las 18.30 h.

Ya sea en un descampado, un campo abierto o un jardín público, Abby y Luca recogen los elementos del paisaje, los compostan, se alimentan de ellos y, a través de un gesto artístico original y fuera de lo común, hacen (re)emerger lo salvaje e indómito.

Compost es una lección original, llena de humor y distancia, que nos invita a mirar mejor a nuestro alrededor.

Im Rahmen der 9. Ausgabe des Festivals Éclat(s) de Rue findet am 14. Juli ab 18.30 Uhr die Zirkusvorstellung Compost von Keep Company statt.

Abby und Luca sammeln die Elemente der Landschaft, kompostieren sie, ernähren sich von ihnen und lassen durch eine originelle und schräge künstlerische Geste das Wilde und Ungezähmte (wieder) auferstehen.

Kompost ist eine originelle, humorvolle und distanzierte Lektion über die Dinge, die uns dazu einlädt, uns besser umzusehen.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité