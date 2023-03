PARC SAINT PAUL Billet valable jusqu’au 05/11/2023 PARC SAINT PAUL Saint-PAUL Catégories d’Évènement: Oise

PARC SAINT PAUL Billet valable jusqu’au 05/11/2023 PARC SAINT PAUL, 8 avril 2023, Saint-PAUL. PARC SAINT PAUL Billet valable jusqu’au 05/11/2023 PARC SAINT PAUL. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 00:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 22.5 à 26.5 euros. Billet valable pour une visite dès le lendemain de la date d’achat selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 1 mètre PARC SAINT PAUL, le parc d’Attractions pour toute la Famille !Niché dans un parc en pleine nature, PARC SAINT PAUL vous accueille pour une journée de détente et d’amusement.Venez partager en Famille ou entre Amis le plaisir de sortir du quotidien avec les 42 Attractions du PARC SAINT PAUL conçues pour être accessibles au plus grand nombre, petits et grands. A l’intérieur du parc, vous trouverez de nombreuses aires de pique-nique , des espaces de verdure et un plan d’eau de 3 hectares…Tout pour vous permettre de prendre un vrai « bol d’oxygène ».PARC SAINT PAUL dispose de 5 restaurants salé/sucré ouverts tous les jours pour satisfaire les appétits des plus gourmands. PARC SAINT PAUL propose aussi différents services pour le confort de chacun : location de poussettes, micro-ondes, tables à langer, sorties temporaires autorisées, parking gratuit…INFORMATIONS PRATIQUESPARC SAINT PAUL – RD 931 – 60650 Saint-Paul PARC SAINT PAUL est ouvert du 9 avril au 6 novembre 2022 selon calendrier d’ouverture du parc. TARIF ENFANT DE 1 MÈTRE A 11 ANS INCLUSGRATUIT POUR LES MOINS DE 1 MÈTRE Votre billet est ici PARC SAINT PAUL Saint-PAUL 47, rue de l’Avelon Oise Billet valable pour une visite dès le lendemain de la date d’achat selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 1 mètre PARC SAINT PAUL, le parc d’Attractions pour toute la Famille ! Niché dans un parc en pleine nature, PARC SAINT PAUL vous accueille pour une journée de détente et d’amusement. Venez partager en Famille ou entre Amis le plaisir de sortir du quotidien avec les 42 Attractions du PARC SAINT PAUL conçues pour être accessibles au plus grand nombre, petits et grands. A l’intérieur du parc, vous trouverez de nombreuses aires de pique-nique , des espaces de verdure et un plan d’eau de 3 hectares…Tout pour vous permettre de prendre un vrai « bol d’oxygène ». PARC SAINT PAUL dispose de 5 restaurants salé/sucré ouverts tous les jours pour satisfaire les appétits des plus gourmands. PARC SAINT PAUL propose aussi différents services pour le confort de chacun : location de poussettes, micro-ondes, tables à langer, sorties temporaires autorisées, parking gratuit… INFORMATIONS PRATIQUES PARC SAINT PAUL – RD 931 – 60650 Saint-Paul

