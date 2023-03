PARC SAINT LÉGER – PARC ANIMALIER PARC SAINT LÉGER, 1 avril 2023, Saint-LEGER EN BRAY.

Billet valable pour une visite du 1er avril au 5 novembre 2023 selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans Venez découvrir en Famille ou entre ami l’univers du Parc Saint Léger – Parc Animalier. Vivez une véritable immersion au sein même de l’intimité des relations Homme-Animal.Plusieurs Espèces Sauvages et Domestiques sont à découvrir lors de votre visite sur 8 hectares de verdure.Développez les échanges et vos sens avec nos 3 Enclos en Accès Libre. Une pause tendresse en famille pour papouiller leurs habitants. Chèvres, Lama, Alpaga, Tortues Géantes sont habitués, gentils et câlins.Sans oublier nos 4 Animations et Spectacles Éducatifs et Pédagogique.Animation 2023 : Les Animaux de la Basse-Cour, participez au nourrissage des Poules, Coqs, Canards, Paons…pour leurs plus grands plaisirs !Makis Cattas, ces petits animaux emblématiques de Madagascar.Une explication des lémuriens vous sera donnée sur leur mode de vie bien spécifique.Nous vous ferons profiter d’un moment particulier en participant au nourrissage pour leur plus grand plaisir.De quoi rythmer toute votre journée pour une approche Privilégiée à la rencontre des Animaux.Acteur de la Protection des Espèces Menacées, la famille Bauer se donne pour mission de préserver, de protéger et de veiller à leur reproduction pour que l’espèce ne s’éteigne pas. La récompense de cette passion donne naissance à environ 25 bébés chaque année.De nombreuses activités incluses dans le prix d’entrée attendent petits et grands : le Ch’Ti Acrobate, un parcours d’aventures ludique à la découverte de l’accrobranche … pour faire comme les grands !Mini-golf, pédalo, jeux gonflables, petit train … sont à votre disposition.Seule la balade à poney est en supplément. Profitez de notre Snack en salle et terrasse ou de nos nombreuses aires de piques niques.INFORMATIONS PRATIQUES• Billet valable du 1er avril au 5 novembre 2023, selon le calendrier d’ouverture.• Heure d’arrivée conseillée : 11h• Tarif Adulte : à partir de 12 ans.• Tarif Enfant : de 3 à 11 ans.• Tarif PMR sur présentation de la carte en caisse d’entrée.• Parking gratuit, Accès handicapés

PARC SAINT LÉGER Saint-LEGER EN BRAY RD 981 Oise

